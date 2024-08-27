Honor Magic V3 будет работать с ИИ-сервисами от Google

Исходя из официальной информации, компания Honor планирует глобальный запуск смартфона Magic V3 уже 5 сентября на выставке IFA 2024 в Берлине — это очень важное событие, потому что производитель будет покорять новую для себя аудиторию и сможет конкурировать с лучшими флагманами на крайне платежеспособном рынке. А уже сегодня стало известно, что флагманское складное устройство будет оснащено тремя облачными ИИ-функциями, которые будут работать на базе Google Cloud. Соответственно, глобальная версия Honor Magic V3 предложит несколько функций, которых нет у версии смартфона для локального рынка Китая. Речь, например, идёт о функции Magic Portal, которая предоставляет возможность одновременно работать с двумя различными плавающими приложениями, что улучшает многозадачность и позволяет выполнять определённые задачи гораздо быстрее.

Кроме того, компания Google также добавит функцию AI Eraser (умеет удалять объекты с фотографии на основе искусственного интеллекта), систему перевода в режиме Face to Face и Notes Live Translation. Для их работы потребуется подключение к интернету, так как обработка и языковые пакеты будут загружаться онлайн, и в компании уверены, что эти функции значительно повысят степень комфорта потенциального покупателя данного гаджета. И, что тоже интересно, производитель отмечает, что Honor Magic V3 станет самым тонким складным смартфоном на международном рынке — его толщина в разложенном состоянии составляет всего 4,4 мм.
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