Honor Magic3 Pro 5G получит 100-Вт зарядку

Сетевые источники раскрыли характеристики флагманского смартфона Honor Magic3 Pro 5G, официальный релиз которого запланирован на 12 августа. Итак, аппарат оснастят 6,76-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1344 пикселя, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5.0, версиями на 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 100 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

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