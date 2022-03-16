Honor Magic4 Lite получит 40-Вт зарядку

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Honor Magic4 Lite, официальный релиз которого состоится уже завтра вместе со старшими моделями серии. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,81-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тыльную тройную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 40 Вт, корпус с размерами 166:76:8 мм и массой 189 граммов, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 евро.