Honor Magic4 Lite получит 40-Вт зарядку Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Honor Magic4 Lite, официальный релиз которого состоится уже завтра вместе со старшими моделями серии. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,81-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тыльную тройную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 40 Вт, корпус с размерами 166:76:8 мм и массой 189 граммов, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 евро. Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Honor Magic4 Lite, официальный релиз которого состоится уже завтра вместе со старшими моделями серии. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,81-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тыльную тройную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 40 Вт, корпус с размерами 166:76:8 мм и массой 189 граммов, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 евро. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 22:06 . Продукт - Honor Magic4 Lite Комментарии и отзывы Honor Magic4 Lite

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