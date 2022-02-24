Honor Magic4 Pro+ получит 100-Вт зарядку

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфонах Honor Magic 4, Magic 4 Pro и Magic 4 Pro+. Итак, базовая модель получит поддержку 66-Вт зарядки, Honor Magic 4 Pro и Honor Magic4 Pro+ – 100-Вт зарядки. Ёмкость аккумуляторов составит 4800 мАч. Старшие модели получат топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, а Magic4 – MediaTek Dimensity 9000. Также сообщается о флеш-памяти UFS 3.1, оперативной памяти LPDDR5, металлическом каркасе, керамической задней панели в Magic4 Pro+ и кожаной в Magic4 и Magic4 Pro.

Наконец, Magic4 получит 6,55-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, Magic4 Pro – 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2772:1344 пикселя, а Magic4 Pro+ – 6,78-дюймовую панель с разрешением 3200:1440 пикселей. Что до камер, то здесь будут использовать основные камеры с главным 50-Мп модулем, 16-Мп теле-модулем в базовой модели и 50-Мп телевиком в Pro-моделях.