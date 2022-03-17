Honor Magic4 Ultimate признан лучшим камерофоном по версии DxOMark

Как и было обещано, сегодня компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Magic4 Ultra, которая тут же была признана лучшим камерофоном на рынке лабораторией DxOMark. Аппарат набрал 146 баллов, подвинув с первого место Huawei P50 Pro.

Новинку оснастили тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony оптического формата 1/1,12 дюйма и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик с 11-мм оптикой), 64 Мп (90-мм оптика и оптическая стабилизация), 50 Мп (мультиспектральный датчик) и камерой 3D ToF, селфи-камерой на 12 Мп с дополнительным сенсором для глубины сцены, платформой Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 6,81-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2848:1312 точк, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, аккумулятором на 4600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками, ультразвуковым дактилоскопом и защитой от воды (IP68). Цена смартфона в Китае составляет 1260 долларов за единственный вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.