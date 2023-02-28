Honor Magic5 Ultimate показали на фото

В сети появились фотографии топового смартфона Honor Magic5 Ultimate, который должен стать улучшенной версией Honor Magic5 Pro. Судя по снимкам, новинка получит дизайн в стиле Huawei Mate 50 RS Porsche Design и, разумеется, Magic5 Pro. Из технических изменений можно ожидать конфигурацию памяти на 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.

Напомним, что оцененный от 1200 евро Magic5 Pro характеризуется 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2848:1312 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/м2 и точностью цветопередачи Delta E ≈ 0,27, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN2 оптического формата 1,12 дюйма и 23-мм объектив с аптертурой f/1.9 и оптической стабилизацией), 50 Мп (модуль с 90-мм оптикой) и 50 Мп (13-мм объектив с полем зрения 122 градуса), сдвоенной фронтальной камерой с главным модулем на 12 Мп, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 66 Вт и 50 Вт соответственно, а также защитой от пыли и влаги (IP68).