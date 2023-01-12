Honor Magic5 получит четыре 50-Мп камеры

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Honor Magic5. Утверждается, что аппарат получит основную камеру с четырьмя 50-Мп датчиками изображения. При этом, в одной из моделей линейки будет 64-Мп модуль. Возможно, это топовый Magic5 Ultimate. Официальная презентация смартфонов серии Honor Magic5 ожидается на выставке MWC 2023 в конце февраля.

Вчера в базе Google Play Console появились первые подробности о смартфоне Honor Magic5 Lite. Ему приписывают наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 695, экрана с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 13.