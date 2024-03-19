Honor Magic6 Pro получил высшую оценку за фотографию

Борьба за лучшую камеру смартфона — действительно вечное состязание, которое, вероятно, никогда не закончится. В течение многих лет мы видели, как смартфоны от Huawei, Google, Oppo, Apple и Samsung доминировали в рейтингах качества снимков, но теперь, вероятно, ситуация существенно поменяется. Дело в том, что новый смартфон Honor Magic6 Pro занял первое место в рейтинге DXOMark, обогнав Oppo Find X7 Ultra, Huawei Mate 60 Pro+ и ряд других флагманов от других производителей. Honor Magic6 Pro получил 160 общих баллов за фото, 85 за эффект боке, 83 за предварительный просмотр, 160 за зум и 150 за видео. Также стоит отметить, что смартфон продемонстрировал исключительное качество фотографии как в помещении, так и на улице, плюс представители издания похвалили возможность смартфона фотографировать при плохом освещении.

Представители DXOMark отметил, как смартфон умело передаёт яркие и естественные цвета как на фотографиях, так и в видео, плюс Honor Magic6 Pro успешно сохраняет мелкие детали при использовании зума. С другой стороны, несмотря на все плюсы Honor Magic6 Pro, были упомянуты и некоторые недостатки. Во-первых, смартфон демонстрирует неестественный рендеринг деталей в фотографиях, зуме и видео — могут возникать различия в резкости между кадрами в процессе видео и после его сохранения. Кроме того, в сценах с высоким контрастом могут появляться артефакты, и на портретах в условиях низкой освещённости может наблюдаться размытие изображения.
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