Honor Magic6 Pro получит 160-Мп перископный модуль

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском камерофоне Honor Magic6 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит перископный модуль в составе основной камеры, основанный на 160-Мп сенсоре. Вероятно, речь идет об ограниченном 200-Мп датчике изображения от Samsung. Так или иначе, это будет один из самых продвинутых перископных модулей на рынке смартфонов. Что до главного модуля, то здесь будет использоваться дюймовый сенсор Omnivision OV50K. В Honor Magic5 Pro, напомним, задействован датчик оптического формата 1/1,12 дюйма. Дата презентации и ориентировочная цена смартфона пока не раскрываются.