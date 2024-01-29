Honor Magic6 представят в конце февраля

Компания Honor объявила, что международный релиз смартфонов Honor Magic6 и Magic6 Pro состоится 25 февраля в рамках выставки MWC 2024. Официальный дебют новинок состоялся в Китае 11 января этого года. В Поднебесной базовая модель оценена в 620, 660 и 705 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Honor Magic6 характеризуется 6,78-дюймовым OLED-дисплеем 8T LTPO с разрешением 2800:1264 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит, частотой ШИМ-регулировки 4320 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OVH9000 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS), флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, АКБ ёмкостью 5450 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 50 Вт соответственно.