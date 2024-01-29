Honor Magic6 представят в конце февраля

Компания Honor объявила, что международный релиз смартфонов Honor Magic6 и Magic6 Pro состоится 25 февраля в рамках выставки MWC 2024. Официальный дебют новинок состоялся в Китае 11 января этого года. В Поднебесной базовая модель оценена в 620, 660 и 705 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что Honor Magic6 характеризуется 6,78-дюймовым OLED-дисплеем 8T LTPO с разрешением 2800:1264 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит, частотой ШИМ-регулировки 4320 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OVH9000 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS), флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, АКБ ёмкостью 5450 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 65 Вт и 50 Вт соответственно.
Huawei P70 получит уникальный дисплей с защитой зрения…
Вчера китайский инсайдер в рамках локальной социальной сети Weibo сообщил, что будущий флагманский смартф…
Realme GT5 Pro представлен официально…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT5 Pro, которая появится в китайской про…
Realme GT5 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Re…
Смартфон iQOO Neo9 получил 120-Вт зарядку …
Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью Neo9, которая будет стоить в Китае 325, 350, 395 и 450…
Realme GT Neo 6 получит 24 ГБ ОЗУ и убойный ценник …
Уже зарекомендовавший себя правдивыми утечками инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о смартфон…
Флагман iQOO 12 показали на пресс-рендерах …
Бренд iQOO опубликовал официальные изображения флагманского смартфона iQOO 12, официальный релиз которого…
Флагман Meizu 21 оценили в 480 долларов …
Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 21, которая появится в продаже …
OnePlus 12 поступил в продажу з пределами Китая…
Сегодня смартфон OnePlus 12 отправился в продажу за пределами Китая — мировой релиз взволновал многих пол…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor