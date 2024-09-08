Honor Magic7 Pro показали на фото

Китайские источники опубликовали первые фотографии флагманского смартфона Honor Magic7 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат заключен в специальный антишпионский чехол, который, впрочем, позволяет рассмотреть немного изогнутый экран, широкий вырез камеры, плоскую боковую рамку и скругленные углы корпуса. Характеристики устройства не приводятся, но очевидно, что в качестве аппаратной основы будет использоваться топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Напомним, что пока еще актуальный Honor Magic6 Pro характеризуется 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1280 пикселей, кадровой частотой 1-120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, селфи-камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, основной камерой с модулями разрешением 50-Мп (OmniVision OVH9000, оптика с переменной диафрагмой F1.4/2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 180 Мп (2,5-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт соответственно, а также поддержкой спутниковой связи.

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