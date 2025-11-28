Honor Magic8 Pro вышел за пределами Китая

Компания Honor выпустила флагманский смартфон Magic8 Pro за пределами китайского рынка – первым глобальным рынком стала Малайзии. Здесь за новинку просят 1110 и 1260 долларов за конфигурации с 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Когда смартфон выйдет в других странах, пока не сообщается.

Напомним, что HONOR Magic 8 Pro имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, ОЗУ LPDDR5X, встроенную память UFS 4.0, 6,71-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1256:2808 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и яркостью 1800 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 200 Мп (телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом), селфи-камеру разрешением 50 Мп с 3D-камерой глубины, батарею ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 80 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, чип связи HONOR C1+ и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.