Honor MagicBook 14 представили на графике Intel

Honor, бывшая дочерняя компания Huawei, выпустила обновленную версию своей серии ноутбуков MagicBook, и некоторые модели оснащены новейшими процессорами Intel. Например, MagicBook 14 поставляется с несколькими вариантами процессоров: от Intel Core i7 до Core i5. Эти процессоры могут похвастаться частотой до 4,7 ГГц и 4,2 ГГц соответственно, но на самом деле это далеко не самая важная особенность продукта. Дело в том, что если в январе текущего года представленная серия, состоящая из двух моделей ноутбуков (с диагональю 14 и 15 дюймов) была выпущена на процессорах Intel с графикой NVIDIA, то теперь у пользователей есть возможность приобрести глобальную версию ноутбука с дискретной графикой Intel Iris XE, которая предназначена для игровых задач. Это достаточно интересная тема, так как ранее получить обычному пользователю ноутбук с такой графикой было просто невозможно.

Теперь же у потенциального покупателя есть возможность попробовать новейшую графику Intel и оценить её возможности в видеоиграх. Также ноутбук поставляется с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти. Дополнительно есть экран с высоким разрешением, качественная клавиатура и стильный дизайн — всё это новинке досталось от январской ревизии ноутбуков. Более того, цена данного решения вполне адекватная — вариант с Core i5 стоит всего 849 евро, что вполне адекватно по современным меркам. Ожидаем поставки в Россию и можно смело брать для игр и не только.