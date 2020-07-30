Honor MagicBook Pro 16.1 Ryzen Edition появился в продаже

Бренд Honor дал старт продажам ноутбука MagicBook Pro 16.1 Ryzen Edition, который может похвастаться отличными характеристиками при вменяемой цене. Новинка характеризуется 16,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, процессорами Ryzen 4000H (Ryzen 7 4800H или Ryzen 5 4600H), 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами, а также корпусом толщиной 16,9 мм и массой 1,7 кг. При этом дискретной графики нет ни в одном из вариантов. Ноутбук пока доступен для покупки в Китае, но должен появиться и в глобальной продаже.

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