Honor MagicBook Pro 16 появился в европейской продаже

Компания Honor выпустила на европейский рынок ноутбук MagicBook Pro 16, который был представлен в Китае еще в феврале этого года. Новинка оснащается 16-дюймовым экраном с разрешением 3072:1920 пикселей (формат 3K), 100% покрытием цветовых гамм DCI-P3 и sRGB, пиковой яркостью 500 нит и кадровой частотой 165 Гц, чипом Intel Core Ultra 5 125H с интегрированной графикой Intel Arc Graphics, батареей ёмкостью 75 Втч, автономностью до 12 часов, алюминиевым корпусом массой 1,79 кг и толщиной 19,9 мм, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, веб-камерой с разрешением Full HD, шестью динамиками с поддержкой пространственного звука, интерфейсом Thunderbolt 4 (USB-C), одним портом USB-C, двумя USB-A и одним HDMI. Ноутбук оценен от 1300 евро.

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