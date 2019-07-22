Honor MagicBook Pro получит IPS-экран со 100-процентным охватом sRGB

Компания Honor поделилась очередной подробностью о ноутбуке Honor MagicBook Pro, который еще не был представлен официально. Согласно новому тизеру, аппарат получит IPS-дисплей с соотношением сторон 16:9, 100% охватом цветового пространства sRGB и «превосходным качеством изображения». Ранее было подтверждено, что ноутбук оснастят 16,1-дюймовым дисплеем, который покроет 90% площади верхней панели, и будет сравним по габаритам с 15-дюймовыми лэптопами. Также ноутбуку прочат процессор Intel i5-8265U, видеокарту NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Официальный дебют Honor MagicBook Pro состоится завтра, 23 июля.