Honor MagicWatch 2 выглядят потрясно

Официально представлены умные часы Honor MagicWatch 2, который выглядят очень привлекательно. Дело в том, что разработчики решили не морочить себе голову и показали сразу несколько вариантов дизайна. Есть модели в золотистом цвете, которые явно создали для слабого пола, есть варианты более строгие, а есть и вовсе вариант для тех, кто хочет просто умные часы с разными датчиками, но не хочет обращать внимания на дизайн устройства. Также стоит отметить, что устройство очень продвинутое в плане датчиков, так что следить за состоянием своего здоровья будет намного проще. Вопрос только в стоимости часов для нашего рынка, ведь пока что производитель ничего не говорит по этому поводу. Надеемся, что гаджет будет доступен всем и каждому.