Honor Note 10 останется без крутой батареи

Некоторое время назад в сети ходила информация о том, что компания Huawei планирует в свой смартфон Honor Note 10 поставить батарею на 6000 мАч. Это, вроде как, должно было позволить смартфону вырваться вперед в игровых задачах, ведь заряда батареи обычно постоянно не хватает. Тем не менее, на самом деле ситуация немного иная — внутри установлена батарея на 4900 мАч, то есть лишь немногим больше потенциальных конкурентов на рынке. Вероятно, поставить больше батарею не позволяет корпус — производитель же хочет получить удобное решение, а не толстый кирпич. Правда, как можно будет играть на большом дисплее в игры при такой батарее не совсем понятно. Ждем с большим нетерпением анонса продукта, чтобы уже точно ознакомиться со всеми характеристиками и решить для себя стоит ли новинка денег и времени или нет.