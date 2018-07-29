Honor Note 10 с отличным аккумулятором

Honor Note 10 главной особенностью которого станет огромный 6,9” дисплей с разрешением 2220 х 1080 точек. Эти и другие параметры были недавно подтверждены китайским регулятором TENAA, а теперь ему вторит и сама Honor («дочка» Huawei). В числе других характеристик выделим чипсет Kirin 970, 8/512 ГБ памяти в топовой версии, двойную камеру на 16 и 24 Мп и Android 8.1 Oreo.Опубликованный тизер подтверждает информацию о том, что новинка получит внушительный аккумулятор на 5000 мАч. О стоимости смартфона пока неизвестно.