Honor Note 10 с продвинутой системой охлаждения

Длительное время пользователи в сети спорили о том, какие же функции получит смартфон Honor Note 10. Оказалось, что продукт и правда получился весьма привлекательным — разработчики поставили сюда систему тепловых трубок, прямо как на видеокарте или кулере для процессора. Эта система позволяет отводить тепло от главного процессора и тем самым понижать его температуру. Это поднимает общий нагрев смартфона, но у вас будет возможность играть в игры с большей производительностью. Помимо этого, сюда поставили дисплей с диагональю 7 дюймов — громадная диагональ, которая еще пару лет назад считалась нормой лишь для планшетов. Теперь вот выпускают смартфон вполне спокойно и пользователи только рады — играть в шутеры стало проще и приятнее. Данный гаджет точно станет популярным среди геймеров.