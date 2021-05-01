Honor Play 20 начал лучше предшественника

Компания Honor похвасталась успехами бюджетного смартфона Honor Play 20, который появился в продаже вчера, 30 апреля. Сообщается, что стартовые продажи новинки оказались в три раза выше, чем у предшественника. Напомним, версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 140 долларов, вариант на 6/128 ГБ обойдется в 170 долларов, а топовая конфигурация на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 215 долларов.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 2 Мп и 13 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc T700, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, приемником FM, толщиной 8,95 мм и массой 198 граммов.
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