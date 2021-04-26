Honor Play 20 официально представлен

Honor довольно тихо и незаметно анонсировала новый смартфон под названием Honor Play 20 на территории Китая. Дизайн смартфона довольно простой и с точностью до миллиметра копирует все особенности дизайна смартфонов данного производителя, при этом стоимость гаджета составляет всего 138 долларов — это очень доступно на самом деле. За эти деньги пользователь получит Honor Play 20 с 6,5-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение HD+ (720 x 1600 пикселей). За основу производительности смартфона взят процессор Unisoc Tiger T610, который, конечно, в плане производительности ничем вас не удивит, но за эти деньги грех жаловаться. Жаль, что пока устройство для нашего рынка никто не анонсировал, а значит, придется ждать глобального релиза.

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