Honor Play 20 вышел в версии на 4/64 ГБ

Компания Honor выпустила новую, доступную версию бюджетного смартфона Honor Play 20, представленного еще весной этого года. Если изначально аппарат продавался в вариантах с 4/128, 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, то теперь он доступен в конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Её цена составляет 125 долларов.

Напомним, Honor Play 20 также характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 2 Мп и 13 Мп, восьмиядерным процессором Unisoc T700, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, приемником FM, толщиной 8,95 мм и массой 198 граммов.