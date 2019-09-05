Honor Play 3 стоит 140 долларов

В последнее время было не так много информации о бюджетных смартфонах, так что самое время посмотреть в сторону модели Honor Play 3. Это довольно классный продукт, который выглядит стильно, может похвастаться сразу тремя камерами на тыльной стороне и производительной начинкой. Конечно, это бюджетный смартфон и за 140 долларов, а именно столько за него просят, получить нечто большее точно не получится. Это значит, что самое время посмотреть в сторону новинки, изучить ее характеристики и, возможно, подождать официального релиза в вашем городе или хотя бы стране. В России новинка точно появится в самое ближайшее время и тогда можно будет говорить о цене или хотя бы о конкуренции с другими гаджетами в этом же сегменте. Ждем и верим.