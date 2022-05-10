Honor Play 30 начального уровня поставляется с процессором Snapdragon 480+ 5G

Сегодня в Китае был анонсирован новый телефон — Honor Play 30 с чипсетом Snapdragon 480+ 5G. Другими его примечательными особенностями являются большая батарея и расширение памяти.

На передней панели телефона находится 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Дизайн задней панели напоминает телефон Apple. Однако в телефоне есть только одна камера на 13-мегапикселей.

Чипсет Qualcomm сочетается с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной памяти составляет 128 ГБ. Honor поставляет Play 30 с Magic UI 5.0 поверх Android 11. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Другие варианты подключения включают аудиоразъем 3,5 мм, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1.