Honor Play 30 получит 12 ГБ ОЗУ

Один из китайских регуляторов раскрыл характеристики смартфона Honor Play 30, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, 6,5-дюймовый TFT-экран с разрешением 720:1600 пикселей, корпус с размерами 163,66:75,13:8,68 мм и массой 194 г, неназванный восьмиядерный процессор с частотой 2,2 ГГц, 4, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD до 512 ГБ, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 5 Мп, 3,5-мм гнездо для наушников, аккумулятор ёмкостью 4900 мАч и поддержку 10-Вт проводной зарядки.