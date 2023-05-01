Honor Play 40 получит батарею на 5100 мАч

В базе данных одного из китайских регуляторов появились сведения о еще не представленном официально смартфоне Honor с номером WDY-AN00. Источники утверждают, что перед нами модель Honor Play 40, официальный релиз которой состоится в ближайшее время. Ведомство подтвердило наличие однокристальной системы с тактовой частотой 2,2 ГГц, батареи ёмкостью 5100 мАч и поддержки 10-Вт проводной зарядки.

Устройству также приписывают наличие 6,56-дюймового IPS-экрана с разрешением 1612:720 пикселей, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 13 Мп и 2 Мп, селфи-камеры на 5 Мп, бокового дактилоскопического сенсора, корпуса толщиной 8,35 мм и массы 188 граммов.
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