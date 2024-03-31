Honor Play 50 оценен в 165 долларов

Компания Honor представила в Китае смартфон Honor Play 50, который оценен в 165 и 195 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 720:1612 пикселей, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, 13-Мп основной камерой, 5-Мп селфи-камерой, дактилоскопическим сенсором и поддержкой сотовых сетей LTE. Также был анонсирован смартфон Honor Play 50m, который отличается только расцветками и ценой от 205 долларов.