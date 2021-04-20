Honor Play 5T Life не получил сервисы Google

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Play 5T Life, которая появится в продаже 27 апреля по цене в 200 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Mediatek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD вместимостью до 512 ГБ, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, батарею на 5000 мАч, поддержку 22,5-Вт проводной зарядки, поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-C и предустановленной оболочкой Magic UI 4.0 на основе Android 10 и без сервисов Google.