Honor Play 5T Life появился в продаже

Компания Honor дала старт продажам смартфона Honor Play 5T Life, который оценен в 200 долларов. Новинка характеризуется 8-ядерным процессором Mediatek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, батарею на 5000 мАч, поддержку 22,5-Вт проводной зарядки, поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-C и предустановленной оболочкой Magic UI 4.0 на основе Android 10 и без сервисов Google.

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