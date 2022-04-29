Honor Play 6T Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти доступен в Китае

Компания Honor начала принимать предварительные заказы на смартфон Honor Play 6T Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, который сейчас поступил в продажу в Китае. Смартфон стоит около 1 403 юаней (213 долларов) и доступен в трех цветовых вариантах, включая Titanium Silver, Midnight Black и Rose Gold. Honor Play 6T Pro оснащен однокристальной системой MediaTek Dimensity 810, а также 6,7-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 1080 x 2388 пикселей с частотой обновления 90 Гц.

Устройство оснащено основной камерой с 48-Мп 1/2-дюймовым оптическим датчиком изображения с пикселями 0,8 мкм, а также 2-Мп вторичным датчиком для определения глубины сцены. 8-Мп камера используется для съемки селфи и совершения видеозвонков. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5.0. Телефон получил аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддерживающий сверхбыструю зарядку мощностью 40 Вт.