Honor Play 9A с большим аккумулятором

30 марта китайская компания Huawei представит новый среднебюджетный смартфон Honor Play 9A.

Компания опубликовала рекламный постер с официальной датой анонса у тебя на страничке социальной сети.

Рекламный постер намекает что новинка получит аккумулятор большой ёмкостью, по слухам 5000 мАч.

Смартфону приписывают 6.3 дюймовый IPS дисплей с каплевидным вырезом по центру для 8 Мп фронтальной камеры. За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio P35 в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Основная камера получит два модуля на 13 Мп + 2 Мп. Новинка получит три расцветки корпуса: черная, синяя и зеленая.