Honor Play 9A с большим аккумулятором

2020-03-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Honor Play 9A; [86]
30 марта китайская компания Huawei представит новый среднебюджетный смартфон Honor Play 9A.

Компания опубликовала рекламный постер с официальной датой анонса у тебя на страничке социальной сети.

Рекламный постер намекает что новинка получит аккумулятор большой ёмкостью, по слухам 5000 мАч.

Смартфону приписывают 6.3 дюймовый IPS дисплей с каплевидным вырезом по центру для 8 Мп фронтальной камеры. За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio P35 в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Основная камера получит два модуля на 13 Мп + 2 Мп. Новинка получит три расцветки корпуса: черная, синяя и зеленая.

Комментарии и отзывы Honor Play 9A
Лучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБЛучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменовОбзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометриейОбзор STARWIND SSP6051. Напольные весы с биометрией
Новая серия смартфонов от LG среднего кл...
Новая серия смартфонов от LG среднего клLG представила новое семейство смартфонов Android среднего класса - LG K61, LG K51S и LG K41S. Серия LG ...
Представлена клавиатура Thermaltake TK5 ...
Представлена клавиатура Thermaltake TK5 Компания Thermaltake представила игровую клавиатуру TK5 RGB, беспроводную и проводную игровые мыши TM5 RG...
Oppo Reno3 смартфон с процессором MediaT...
Oppo Reno3 смартфон с процессором MediaTКомпания Oppo представила последнюю флагманскую линейку 2019 года Reno3 с поддержкой 5G. ...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фото...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фотоПрофильное издание Slashleaks поделилось первой реальной фотографией смартфона Redmi Note 9, выход которо...
TCL демонстирует технологию Mini-LED...
TCL демонстирует технологию Mini-LEDTCL анонсирует свою технологию Mini-LED следующего поколения. Благодаря своим передовым телевизионным реш...
Samsung представила мониторы The Space...
Samsung представила мониторы The SpaceКомпания Samsung проектирует рабочее место будущего. Стандартные мониторы имеют в основном большую подста...
Компания Samsung распродала первую парти...
Компания Samsung распродала первую парти Компания Sam...
ILIFE V50 Pro стоит своих денег...
ILIFE V50 Pro стоит своих денегСовременные технологии позволяют нам не переживать о массе моментов, которые раньше казались чем-то невер...
OPPO на семь камер...
OPPO на семь камерНа просторах интернета появилась весьма интересная информация о том, что компания OPPO планирует в ближай...
Продезинфицируй и заряди свой телефон с ...
Продезинфицируй и заряди свой телефон с Компания Lexon представляет хорошо разработанное и дезинфицирующее беспроводное зарядное устройство с нов...
Компания Google случайно раскрыла информ...
Компания Google случайно раскрыла информАнонс следующей версии операционной системы Android для разработчиков уже не за горами. ...
Новый аппарат от Nubia Z20...
Новый аппарат от Nubia Z20Компания Nubia выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием Nubia Z20. Характеристики смар...
Обзор Roadgid Blick WIFI. Двухканальный Full HD видеорегистратор зеркалоОбзор Roadgid Blick WIFI. Двухканальный Full HD видеорегистратор зеркало
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатураОбзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатура
Обзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбоксОбзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбокс
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor