Honor Play и его функции

Экран игрового девайса имеет размер 6,3 дюйма и поддерживает разрешение 2340 х 1080 пикселей. На тыльной панели расположен сканер для анализа отпечатков пальцев. Там же находится основная камера с оптикой на 16 МП и 2 МП. Селфи-камера получила модуль на 16 МП. Аккумулятор новинки имеет емкость 3750 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки.Он собран на базе 8-ядерного фирменного чипсета Kirin 970 и несет на борту 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Можно воспользоваться картами microSD, но не более чем 256 ГБ. В качестве ОС выбран Android версии 8.1 Oreo с надстройкой EMUI 8.2. О стоимости смартфона пока неизвестно.