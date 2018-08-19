Honor Play смартфон с увеличенным объемом памяти

Компания Huawei выпустила в этом году мощный смартфон. В основе электронной начинки лежит 8-ядерный мобильный чипсет Kirin 970, способный развивать частоту 2,4 ГГц. За графику в схеме отвечает видеоускоритель Mali-G72 MP12. Экран модели имеет размер 6,3 дюйма и расширенный формат 19,5:9. При этом его разрешение составляет 2340 × 1080 пикселей. Дисплей получил вырез для селфи-камеры разрешением 16 МП. Тыльная камера состоит из двух модулей оптики на 16 МП и 2 МП.Изначально гаджет имел в своем арсенале 4 ГБ «оперативки» и флэш-носитель объемом 64 ГБ. Также в продаже ранее был Honor Play, в котором было установлено 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэша. А сейчас компания Huawei отправляет на прилавки еще один вариант смартфон, оснащенный 128 ГБ флэша.О стоимости смартфона пока неизвестно.