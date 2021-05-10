Honor Play5 показали на официальном рендере

Компания Honor поделилась изображением смартфона Honor Play5, официальный релиз которого состоится 18 мая. Отметим дисплей с узкими рамками, несколько устаревший каплевидный вырез для селфи-камеры, подэкранный дактилоскоп и квадратный блок тыльной камеры с четырьмя модулями.

По предварительным данным, аппарат получит 6,53-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, корпус толщиной всего 7,46 мм и массой 179 г, восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800U, батарею ёмкостью 3800 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а также основную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
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