Honor Play6T Pro поступил в продажу в Китае

Компания Honor выпустила новый смартфон Honor Play6T Pro. На данный момент устройство доступно в Китае по цене 251 доллар (1 599 юаней) за версию на 8/256 ГБ. Это самый тонкий 5G-смартфон толщиной всего 7,45 мм. Весит он тоже немного – 175 грамм.

Honor Play6T Pro оснащен 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ (2388 x 1080 пикселей) с тонкими рамками (1,1 мм) и частотой обновления изображения 90 Гц, встроенной фронтальной камерой на 8 МП, двойной основная камера (48 МП и 2 МП) SoC MediaTek Dimensity 810. Новинка получила аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки 40 Вт. Есть сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке включения. Honor обещает 10 ГБ оперативной памяти для смартфона, но на самом деле речь идет о 8 ГБ оперативной памяти и 2 ГБ виртуальной памяти.