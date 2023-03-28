Honor Play7T с батареей на 6000 мАч оценен в $160

Компания Honor представила смартфон Honor Play7T, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 6020, корпусом толщиной 8,27 мм, массой 196 г., 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 точек и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с разрешением 50 Мп и 2 Мп, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.1 и предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1. Смартфон станет доступен для покупки 4 апреля по цене в 160 и 190 долларов за 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.