Honor Power 2 получит батарею на 10000 мАч

Слухи подтвердились — смартфон Honor Power 2 действительно оснащён аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Устройство прошло сертификацию в Китае в базе 3C, где указана фактическая ёмкость батареи — 9886 мАч. При официальном анонсе, без сомнения, компания представит это как типичные 10000 мАч, так как это вполне распространённая практика — все крупные компании указывают красивые круглые числа в характеристиках. Honor Power 2 станет первым смартфоном крупного бренда с пятизначным показателем ёмкости аккумулятора. Однако, по данным инсайдера Digital Chat Station на платформе Weibo, компания на этом не остановится — в планах выпуск трёх моделей среднего класса с огромными батареями. Модель Power 2 получит процессор MediaTek Dimensity 8500, а два других устройства будут основаны на Snapdragon 7s Gen 4 и Snapdragon 7 Gen 4 соответственно. Пока неясно, получат ли они точно такие же батареи на 10000 мАч или чуть меньшие по ёмкости.

По предварительным данным, Honor Power 2 выйдет в первой половине 2026 года и будет оснащён 6,79-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, что должно обеспечить хорошее качество картинки при умеренном энергопотреблении. Но, безусловно, главная фишка смартфона в его длительности автономной работы — можно смело предположить, что в режиме обычной эксплуатации модель проживёт без подзарядки около трёх-четырёх дней. Это впечатляющий показатель, учитывая, что обычные смартфоны нужно заряжать буквально каждый день.
