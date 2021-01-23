Honor Super Fast Power Bank 12000 с быстрой зарядкой 66 Вт анонсирован

Компания Honor представила новый аккумулятор Honor Super Fast Power Bank 12000 с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Аккумулятор емкостью 12000 мАч был анонсирован в Китае, и теперь доступен для покупки в интернет-магазине Honor всего за 55 долларов США. Honor Super Fast Power Bank 12000 имеет корпус из светло-серого поликарбоната. Есть два порта - выходной порт USB-A и порт USB-C, который служит как входом, так и выходом.

Honor Super Fast Power Bank 12000 поддерживает быструю двустороннюю зарядку мощностью 66 Вт. Это означает, что он не только может быстро заряжать совместимое устройство до 66 Вт.

Honor Super Fast Power Bank 12000 не только совместим с Honor V40, но также может заряжать другие телефоны, планшеты и даже ноутбуки, поддерживающие зарядку через USB-C. Он также имеет режим низкого энергопотребления для зарядки устройств с низким энергопотреблением, таких как наушники, фитнес-трекеры и умные часы.