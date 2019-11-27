Honor V30 Pro 5G сравнили с iPhone 11 в скорости интернета

Вчера компания Huawei представила смартфон Honor V30 5G, который стал самой дешевой моделью с поддержкой сетей пятого поколения. Разумеется, Honor стремится всячески продвигать это преимущество. Например, сегодня в сети появилось видео, в котором Honor V30 Pro 5G загружает игру размером 1,61 ГБ. Для этого смартфону понадобилось меньше минуты времени. Автор видео не преминул сравнить скорость загрузки того же файла и на более дорогом iPhone 11 – очевидно, что смартфон, лишенный модема 5G, делал это в разы медленнее.