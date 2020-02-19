Honor V30 без сервисов Google выйдет на глобальный рынок

Компания Honor проведёт презентацию своих новинок на глобальном рынке. На мероприятий компания представит флагман под названием Honor V30.

Новинка V30 будет поставляться без сервисов Google. Вместо этого, в смартфоне установят Huawei Mobile Service и фирменный магазин приложений App Gallery. Смартфон получил 6.57 дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+ и отверстие для двойной селфи-камеры на 32 Мп + 8 Мп.

За производительность смартфона будет отвечать новый топовый фирменный процессор Kirin 990 в паре с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ и модемом Balong 5000. За автономность смартфона Honor V30 будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт и беспроводной на 27 Вт.

Основная камера получит три модуля с главным сенсором Sony IMX600 на 40 Мп с Dual OIS и лазерным автофокусом.