Honor V30 и Honor V30 Pro от 470 долларов

Компания Huawei провела в Китае презентацию новой флагманской линейки смартфонов Honor V30 с 5G модулем.

В линейку вошли два вида смартфона: Honor V30 и Honor V30 Pro.

Смартфоны оснастили 6.57 дюймовым IPS дисплеями с разрешением FHD+. На дисплее сверху разместили двойную селфи камеру на 32 МП + 8 МП. Основной модуль поддерживает ночной режим съёмки.

Обычный Honor V30 работает на процессоре Kirin 990, а версия Pro получила процессор со встроенным модемом 5G.

Новинки оснастили тройной основной камерой.

Цены

Honor V30: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 468 долларов

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 526 долларов

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 554 долларов

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 597 долларов

Поставляются смартфоны версиями с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ.Honor V30 Pro: