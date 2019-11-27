Honor V30 и Honor V30 Pro от 470 долларов

Компания Huawei провела в Китае презентацию новой флагманской линейки смартфонов Honor V30 с 5G модулем.
В линейку вошли два вида смартфона: Honor V30 и Honor V30 Pro.
Смартфоны оснастили 6.57 дюймовым IPS дисплеями с разрешением FHD+. На дисплее сверху разместили двойную селфи камеру на 32 МП + 8 МП. Основной модуль поддерживает ночной режим съёмки.
Обычный Honor V30 работает на процессоре Kirin 990, а версия Pro получила процессор со встроенным модемом 5G.
Новинки оснастили тройной основной камерой.
Поставляются смартфоны версиями с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ.
Цены
-
Honor V30:
- 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 468 долларов
- 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 526 долларов
- 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ — 554 долларов
- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 597 долларов