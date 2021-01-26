Honor V40 5G продается даже лучше ожидаемого

Некоторое время назад компания Huawei, которая переживала худшие времена на рынке смартфонов из-за санкций со стороны США, приняла решение продать подразделение Honor. Вскоре после этого компания Honor анонсировала в Китае смартфон Honor V40 5G. Это первый телефон после отделения от Huawei в ноябре 2020 года, и он, как оказалось, отлично продается. Honor V40 5G поддерживает подключение 5G, так как оснащен производительным чипом Dimensity от компании MediaTek, оснащен OLED-дисплеем большой диагонали с изгибом 80 градусов по левому и правому краям. Он также поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки, оборудован классной камерой и продается лучше, чем ожидал производитель. Вероятно, это будет самый успешный релиз компании.