Honor V40 Light Luxury Edition оценен в $460

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью V40 Light Luxury Edition, одной из особенностей которого стал корпус толщиной всего 7,64 мм и массой 169 граммов. Новинка характеризуется 6,57-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, поддержкой мобильных сетей 5G, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, батареей ёмкостью 3800 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 66 Вт и предустановленной оболочкой Magic UI 4.0 на основе Android 10. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 460 долларов, а версия с 8/256 ГБ обойдется в 506 долларов.

Комментарии и отзывы Honor V40 Light Luxury Edition
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