Honor V40 Pro+ получит SoC Qualcomm Snapdragon 888

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах серии Honor V40, в которую, как предполагается, войдут сразу четыре модели. Утверждается, что Honor V40 получит процессор MediaTek Dimensity 1000+, Honor V40 Pro оснастят чипсетом Samsung Exynos 1080, Honor V40 Pro+ достанется платформа Qualcomm Snapdragon 888, а Honor V40 Commemorative Edition будет основан на однокристальной системе Huawei Kirin 9000. Напомним, что недавно Huawei продала подразделение смартфонов Honor консорциуму из Шэньчжэня, а гендиректор Honor Чжао Мин заявил о намерении сделать Honor крупнейшим брендом смартфонов на китайском рынке.

Комментарии и отзывы Honor V40 Pro+
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