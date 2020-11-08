Honor V40 Pro получит двойную фронтальную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor V40, выход которых ожидается уже в середине следующего месяца. По предварительным данным, в серию войдут три модели: стандартная Honor V40, продвинутая Honor V40 Pro и топовая Honor V40 Pro+. Все смартфоны получат дисплей с разрешением Full HD+ и врезанной в экран сдвоенной фронтальной камерой, разными платформами с поддержкой сотовых сетей 5G (одна из моделей будет построена на восьмиядерной MediaTek Dimensity 1000+), многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, быструю проводную зарядку на 60 Вт и беспроводную на 40 Вт, а также загнутый на боковые кромки дисплей с кадровой частотой 120 Гц в как минимум одной из моделей.