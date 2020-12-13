Honor V40 получил сертификат MIIT в Китае

Устройство с номером модели YOK-AN10 появляется на китайском веб-сайте сертификации MIIT.

В списке указан как Glory Terminal Co Ltd, что означает Honor. Кроме того, список также подтверждает, что устройство будет устройством 5G.

Смартфон Honor V40 будет иметь кодовое имя YORK и номер модели YOK-AN10. Следовательно, приведенный выше список и информация подсказки предполагают, что устройство является V40 от Honor. Новинка также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. Компания Honor теперь фактически независима от Huawei, похоже, что компания хочет использовать некоторые из технологий последней даже после разлуки с Huawei.