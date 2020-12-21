Honor V40 слили в сеть

На прошлой неделе Honor V40 появился в базе данных сертификации CMIIT с номером модели YOK-AN10. В субботу устройство получило сертификат 3C, в результате которого выяснилось, что оно может работать с быстрым зарядным устройством на 66 Вт. Ранее предполагалось, что телефон будет выпущен в декабре. Однако в недавней утечке утверждалось, что его релиз отложен на январь 2021 года. Теперь в сети появились рендеры Honor V40, на которых видна тыльная панель в стиле наручных часов с четырьмя камерами. Кроме того, рендер смартфона показывает нам, что он получит дисплей с двумя отверстиями внутри для фронтальной камеры. Впрочем, ничего удивительного или действительно нового производитель так и не показал, так что фурора ждать не стоит.

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