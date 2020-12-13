Honor V40 уже появился в интернет-магазине

Один из главных китайских интернет-магазинов JD.com добавил в свой каталог смартфоны Honor V40, Honor V40 Pro и Honor V40 Pro+, которые еще не были представлены официально. Настоящие цены магазин не указывает, как, впрочем, и характеристики. Ранее стало известно, что Honor V40 получит процессор MediaTek Dimensity 1000+, Honor V40 Pro оснастят чипсетом Samsung Exynos 1080, а Honor V40 Pro+ достанется платформа Qualcomm Snapdragon 888. Также в сети появились слухи о топовой модели Honor V40 Commemorative Edition, которой прочат SoC Huawei Kirin 9000, но она на JD.com не представлена. Официальный анонс смартфонов ожидается в ближайшее время.

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