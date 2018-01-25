Honor View 10 оснащенный Full HD+ дисплеем

Компания Huawei , выпустит в первой половине смартфон с хорошими характеристиками. Изделие будет предлагаться в корпусах темно-синего и черного цвета. Габариты аппарата: 6,97 х 74,98 х 157 мм при весе 172 г. В наличии 6 Гб «оперативки» и 128 Гб ПЗУ (расширение посредством карт памяти до 256 Гб), модули Wi-Fi, Bluetooth 4.2 LE, NFC, 4G LTE, GPS, двойная тыловая камера с RGB-сенсором на 16 мегапикселей и монохромным на 20 Мп (для быстрого распознавания объектов и сцен предусмотрен движок с искусственным интеллектом), селфи-камера на 13 Мп (также с системой искусственного интеллекта), аккумуляторная батарея на 3750 мА/ч, пара SIM-слотов.Стоимость уникальной модели составит 34990 рублей.